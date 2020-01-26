В Черновцах пьяный отец облил бензином и поджег 16-летнюю дочь, которая заступилась за маму

В Черновцах пьяный мужчина облил бензином 16-летнюю дочь и поджег, девушка едва не сгорела заживо за то, что вступилась за мать.

Об этом сообщает «ТСН».

Мужчина праздновал Рождество и целый день распивал алкоголь, после чего заснул. Когда пришла его жена, он проснулся и разозлился, между супругами завязался конфликт.

Старшая дочь Аня услышала ссору родителей и вмешалась, попросив отца не бить мать. Мужчина принес со двора канистру бензина и вылил его на девушку, а затем поджег ее.

Тушил горящую Аню ее брат, отец помогать отказался, заявив, что «кому надо, пусть тот и тушит». В результате пожара сгорел дом семьи, а девушку несли два километра до «скорой» соседи.

Когда глава семейства услышал о полицейских, то сбежал, однако правоохранителям быстро удалось его разыскать. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Сейчас Аня находится в больнице с большим количеством ожогов. По словам медиков, на ее реабилитацию уйдет около года, после чего будут проводится косметические операции.

Так как дом сгорел, а средств на выживание у семьи нет, мать и брат живут вместе с Аней в больнице, а младшая дочь временно находится в доме малютки. Семье, попавшей в трудное положение, также помогают волонтеры.

Напомним, в Днепре мужчина облил бомжа недопитой настойкой боярышника и сжег – очевидцы снимали это на видео.