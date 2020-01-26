«Кащей бессменный»: В России полиция задержала активиста с плакатом против политики Путина

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В российском Санкт-Петербурге полиция задержала активиста Евгения Козлова, державшего плакат с портретом президента РФ Владимира Путина и надписью «Кащей бессменный».

Об этом сообщает МБХ Медиа

Активист протестовал против изменений в российскую Конституцию, предложенную главой Кремля в середине января. Полиция не назвала причину задержания и увезла Козлова в один из отделов.

Также задержана активистка Мария Малышева, она стояла с плакатом «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».

Напомним, в Казахстане художник у посольства Украины попросил прощения за слова президента Токаева – полиция отобрала у него плакат, но не стала задерживать.

Роман Свиридов

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