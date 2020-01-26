В Турции выросло число погибших в результате мощного землетрясения

Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 35 человек.

Об этом говорится в сообщении управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Анадолу.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно информации ведомства, за медицинской помощью обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.

«Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков», - отмечается в сообщении.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение.