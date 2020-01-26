На автозаправке в Николаеве умер водитель

В воскресенье, 26 января, на автозаправке Sokar на улице Привольной в Николаеве умер водитель, приехавший заправить свой автомобиль.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Автомобиль «Аudi 80» заехал на заправку около 12:00. Водитель вышел из автомобиля, заказал бензин, оплатил в кассу. Заправщик заправил автомобиль и ушел обратно в помещение. Через некоторое время он выглянул в окно и увидел, что автомобиль по-прежнему стоит возле колонки. Заправщик вышел, чтобы поинтересоваться, в чём дело, и увидел, что водитель с закрытыми глазами и опущенной головой сидит на водительском сиденье без признаков жизни.

Работники заправки тут же вызвали «скорую помощь». Врач прибывшей на место происшествия «скорой» констатировал смерть. Причину смерти установит экспертиза. Водитель — пожилой человек, на вид явно старше 70 лет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции.

Напомним, ранее в Николаеве в троллейбусе стало плохо пенсионерке – водитель пытался ее спасти, но она умерла до прибытия медиков.