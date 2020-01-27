В Чечне задержали 25 человек за шуточную картинку с Кадыровым – среди которых есть школьники

В нескольких населенных пунктах Чечни в субботу, 24 января, задержали не менее 25 человек за мем с главой республики Рамзаном Кадыровым в одеянии православного священника.

Как сообщают источники Кавказ.Реалии, среди задержанных есть и подростки школьного возраста.

Так, 11 человек задержаны в г. Шали (от школьников до 62-летнего таксиста), в с. Герменчук задержали четверых (двоих школьников и двух молодых людей 25−30 лет), еще десять человек были взяты в соседнем Курчалоевском районе.

Причем полицейские забирали не только тех, кто рассылал коллаж, но и получателей.

Всех доставили в ИВС отдела МВД по Шалинскому району, где они провели ночь. При этом полицейские не оформили протоколы задержания. По информации журналистов, задержанных подвергают избиениям.