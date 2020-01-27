В Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль экс-посла Украины в Швейцарии

В Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль украинского дипломата Игоря Дира. Камеры уличного наблюдения зафиксировали поджигателя.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской полиции.

«По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля», - говорится в сообщении

Информация о поджоге автомобиля марки «Mercedes-Benz» поступила в полицию Ужгорода ночью 26 января, около 02:20.

Предварительная правовая квалификация преступления - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Теперь экспертиза должна выяснить обстоятельства возгорания автомобиля.

Журналист Виталий Глагола заявил, что сгоревший автомобиль принадлежит Игорю Диру, который долгое время служил Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Швейцарии.

«Я не спешил публиковать, ждал подтверждения. Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя», - написал Глагола в своем Facebook

Глагола также опубликовал видео, на котором зафиксировано возгорание авто.

Напомним, ранее в Николаеве ночью неизвестные на стоянке подожгли автомобиль «Lexus».