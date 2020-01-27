С Коби Брайантом в вертолете, который потерпел крушение, находилась его дочь

Коби Брайант вместе с дочерью Джанной Вместе с легендарным баскетболистом НБА Коби Брайантом при крушении вертолета погибла его дочь Джанна.

Об этом пишет NikSport.

Как известно, легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами.

Брайант вместе с дочкой и ее подругой, а также ее отцом летели на игру в Лос-Анджелес.

Коби был тренером школьной команды своей дочери и готовил ее к спортивному будущему. У 13-летней Джанны даже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, одной из лучших женских программ студенческого баскетбола NCAA.

В сети также было опубликовано видео, на котором запечатлен момент падения вертолета, в котором находился Брайант.