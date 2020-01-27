В Николаеве ночью сгорел припаркованный «Honda Civic»

В понедельник, 27 января, в 2:56 по экстренному номеру «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля «HONDA CIVIC» на улице Шептицкого в Ингульскому районе Николаева.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место направлены два пожарных расчета 4-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем полностью охвачено припаркованную машину. Спасатели в 3:08 локализовали пожар площадью 5 квадратных метров, а в 03:17 - ликвидировали.

К тушению привлекалось 7 человек, 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС. Причина устанавливается. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как в Николаеве ночью неизвестные на стоянке подожгли автомобиль «Lexus».