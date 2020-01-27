В Иране пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу и заблокировал крупную автостраду

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines после посадки выкатился на городскую улицу.

Об этом сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошел утром 27 января в аэропорту города Махшехр, куда лайнер прилетел из Тегерана. На его борту, утверждает Associated Press, находились примерно 150 человек, никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил IRNA, что пилот лайнера совершил поздний заход на посадку.

Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы. Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента. Как уточняет AP, пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.

خروج مسافران از هواپیمای کاسپین که امروز در #ماهشهر از باند خارج شد pic.twitter.com/r525WjehMG — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 27, 2020

خروج هواپیمای پرواز کاسپین از باند فرودگاه در #ماهشهر pic.twitter.com/qBZ4IFwZdz — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 27, 2020

Также 25 января в Иране совершил экстренную посадку пассажирский самолет, который вылетел из Тегерана в Стамбул. В воздухе он столкнулся с технической неисправностью и вернулся в воздушную гавань иранской столицы. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Как известно, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Напомним, председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что пока иранские эксперты пытаются расшифровать «черные ящики» сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решение передавать их другим странам.