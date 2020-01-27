В Афганистане разбился пассажирский самолет – в СМИ сообщают, что на борту было 83 человека

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. На борту лайнера находились 83 человека. Самолет упал в провинции Газни в центральной части страны.

Об этом сообщает местный телеканал 1Т. По слова пресс-секретаря губернатора Газни Африфа Нури, специалисты направились к месту катастрофы.

Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков «Талибан», которые первыми прибыли к упавшему самолету и попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар.

Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

Афганское агентство Ariana News сообщило, что самолет выполнял рейс из Герата в Дели, на его борту находилось 110 человек. Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение лайнера находилось 83 человека. Издание The Mirror также сообщает, что на борту лайнера находились 83 человека. Он выполнял рейс из Кабула в Герат.

Как известно, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Напомним, председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что пока иранские эксперты пытаются расшифровать «черные ящики» сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решение передавать их другим странам.