В Тернополе водитель самосвала случайно скинул груз кирпичей на легковой автомобиль

В Тернополе 27 января водитель самосвала «САЗ 3507» перепутал рычаги и случайно скинул груз кирпичей на капот легкового автомобиля «Mitsubishi».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области.

Водитель грузовика перевозил кирпич и другие строительные материалы, а водитель «Mitsubishi» предоставил ему преимущество в движении. Мужчина перепутал рычаги, и вместо того, чтобы начать задний ход – нажал рычаг подъема кузова, разгрузив стройматериалы на автомобиль «Mitsubishi». К счастью, никто не пострадал.

По факту повреждения имущества патрульные приняли заявление от водителя легкового автомобиля и составили протокол. Все материалы инспекторы передали в полицейский участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный мужчина посадил за руль авто свою девушку, а она перепутала педали и снесла забор и скамейку.