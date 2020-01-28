Президент Зеленский присвоил звания Героя Украины спасателю и преподавательнице одесского колледжа, которые погибли во время пожара

Преподаватель высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бортюк и командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС в Одесской области Сергей Шатохин, погибшие при спасении людей во время пожара, посмертно удостоены знания Герой Украины.

Соответствующий указ Владимира Зеленского №20/2020 от 25 января опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно тексту указа, погибшие удостоены звания Герой Украины и ордена «Золотая Звезда» за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара.

Пожарный Шатохин сорвался с лестницы на уровне третьего этажа, после того, как на него упала прыгнувшая в окно девушка. Позже оба скончались в больнице от полученных травм.

34-летняя Анна Бортюк выводила студентов из горящего здания и скончалась от отравления продуктами горения. У нее осталось двое детей и пожилые родители.

Напомним, что 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

В частности, после пожара в одесском колледже уволили руководителя местной ГСЧС и его заместителя.

Правительственная комиссия 21 декабря назвала причины пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек. По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Также правительственная комиссия рекомендовала ужесточить законодательство относительно пожарной безопасности.