В Японии и Германии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом, не связанные с поездками в Китай

В Японии водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Ухань, заразился новым типом коронавируса.

Как сообщает Meduza со ссылкой на Kyodo News, это первый случай заражения в стране, не связанный с поездками в Китай.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като рассказал, что в начале января водитель перевозил две группы китайских туристов из города Ухань, где произошла вспышка нового вируса.

В то же время, в Германии,33-летний житель баварского города Штарнберг заразился коронавирусом после общения с коллегой из Китая, которая приехала в ФРГ. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Баварии.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. В то же время Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Кроме того, Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.