В Николаеве «Volkswagen» протаранил «Mitsubishi» – пострадали оба водителя

Во вторник, 28 января, в Николаеве на проспекте Корабелов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Volkswagen» и «Mitsubishi», в результате которого пострадали два человека.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались в попутном направлении по проспекту Корабелов, но из-за несоблюдения дистанции «Volkswagen» врезался в «Mitsubishi», который ехал впереди. От удара «Volkswagen» отлетел влево, зацепив при этом дерево и электроопору, а вторая легковушка вылетела за пределы проезжей части на зеленую зону.

В результате аварии травмы получили оба водителя. Автомобили получили механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, также была карета скорой медицинской помощи.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

Напомним, как в центре Николаева «Skoda» въехала в «маршрутку» с пассажирами.