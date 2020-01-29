Полицейские нашли водителя «Porsche», который в Николаеве сбил двух пешеходов и скрылся – им оказалась пьяная женщина

Водителя автомобиля «Porsche Cayenne», который в Николаеве сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу, после чего протаранил автомобиль «Renault» и скрылся с места происшествия, нашли. Им оказалась местная жительница, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Автомобиль с характерными следами как для ДТП был обнаружен во дворе дома по проспекту Центральному. Водитель по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом сама она не отрицала, что употребляла алкоголь.

«Да, выпила на поминках, сегодня умер отец. Почему села пьяной за руль? Нужно было подругу отвезти. Почему скрылась с места происшествия? Без ответа. А вскоре на помощь даме приехали сразу три адвоката. Они усадили женщину в свой «Volkswagen» и больше она оттуда не выходила. Даже полицейский следственно-оперативной группы Заводского райотдела полиции, прибывший на место происшествия, для того чтобы пообщаться с виновницей ДТП, вынужден был сесть в «Volkswagen» - на улицу она выходить отказывалась», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кривом Роге пьяная водитель на скорости насмерть сбила двух женщин и сбежала, бросив автомобиль – ее задержали.