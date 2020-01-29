В Николаеве горел припаркованный на улице «Lexus»

В Корабельном районе Николаева во вторник, 28 января, горел «Lexus».

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 19:43 по экстренному номеру «101» поступила информация о пожаре автомобиля «Lexus», припаркованного на улице О.Ольжича.

Прибывший дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части выяснил, что загорелась передняя часть машины, площадь горения составила 1,5 квадратных метра.

Спасатели в 19:53 локализовали пожар, а в 20:20 - ликвидировали, тем самым не допустив полного уничтожения транспортного средства. К тушению привлекалось семь человек и две единицы техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ночью неизвестные на стоянке подожгли автомобиль «Lexus».