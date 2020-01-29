На Ровенщине спасатели вызволили из каркаса стиральной машины щенка

В Ровенской области спасатели города Вараш освободили маленького щенка, который застрял в проёме каркаса стиральной машины.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Во вторник, 28 января, в 18:29 спасателям поступило сообщение от жителя города Вараш о том, что в его доме в техническом отверстии каркаса стиральной машины застряла голова щенка.

По словам хозяина, он более восьми часов пытался самостоятельно освободить собаку, но все его попытки оказались тщетными. Поэтому он решил обратиться к спасателям.

Прибыв на вызов, бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента «WEBER» разрезали металлический каркас и освободили собаку. Животное не получило никаких повреждений.

Ранее сообщалось, что в Очакове спасатели помогли выбраться собаке, которая застряла головой в заборе.