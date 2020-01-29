На Николаевщине за сутки спасатели потушили три пожара в домах и квартире

За сутки, 28-29 января, в Николаевской области произошли три пожара в квартирах и частных домах.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 8:57 на линию «101» поступила информация о пожаре в ванной комнате квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Соборности в Южноукраинске. Об этом сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма из помещения.

Выяснилось, пожар спровоцировала включенная стиральная машина, а хозяин дома на тот момент спал. По прибытию спасатели 25-й государственной пожарно-спасательной части с помощью штурмовой лестницы, через окно, попали в дом. Стало известно, что мужчина проснулся, выключил электроэнергию и самостоятельно потушил возгорание на площади 3 квадратных метра. Его причиной стало короткое замыкание электросети.

В этот же день на территории частного домовладения по улице Победы села Подлесное Новоодесского района горело перекрытие хозяйственной постройки с соломой. Пожарные 21-й ГПСЧ оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения на два рядом расположенные сооружения хозяйственного назначения и ЗИЛ-130.

29 декабря дежурные отделения 2-й, 3-й ГСПЧ в Николаеве выезжали на тушение кровли частного жилого дома на улице Железнодорожной в Заводском районе. Стало известно, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В 1:28 пожар площадью 10 квадратных метров локализовали, в 2:00 – ликвидировали.

Всего от ГСЧС привлекалось пять единиц техники, 17 человек. В первом случае на месте работала аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго», в двух других - сотрудники правоохранительных органов.