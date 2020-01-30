На Николаевщине мужчина во время прогулки нашёл артиллерийский снаряд

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В Первомайском районе Николаевской области мужчин нашёл артиллерийский снаряд.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В воскресенье, 26 января, во время прогулки на открытой территории вблизи села Лысая Гора мужчина обнаружил артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров времен прошлых войн. 

На следующий день пиротехники уничтожили снаряд калибром 76 миллиметров путём контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что в Житомире мужчина нашёл в мусорном баке два гранатомёта в пакете.

До этого на Николаевщине мужчина искал металлолом и наткнулся на 20 взрывоопасных предметов - спасатели их уничтожили.

Мила Волкова

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