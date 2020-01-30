В Николаеве профсоюзы вышли на митинг против изменений в Трудовом кодексе ОНЛАЙН

В Николаеве в четверг, 30 января, члены николаевских профсоюзов, работники детских садов и интернатов вышли на митинг против изменений в Трудовом кодексе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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12:22 Указывается, что в Николаеве акция проходит в рамках всеукраинской «Волны гнева». Протестующие требуют от Премьер-министра Алексея Гончарука отозвать законопроект «О труде» и отставки Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Также они хотят обратиться к Главе ВРУ с требованием отозвать законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» и отставки Главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой. Также они просят народных депутатов от Николаевщины не поддерживать эти законопроекты.

12:00 Так, несколько сотен человек с плакатами в руках вышли на пересечение улиц Адмиральская и Лягина, к Дому областного совета профсоюзов. Они выступают против законопроекта «О труде» №2708 и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» №2681.

В резолюции мирной акции протеста указывается, что «предложенные законопроекты разрушают Украину, как социальное и правовое государство, нарушают Конституцию Украины и законы».

Ранее сообщалось, что международные профсоюзы раскритиковали проект нового Трудового кодекса Украины. В то же время в Кабинете министров уверяют, что правительственный законопроект о труде будет предоставлять работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство.