В Киеве на билбордах развесили плакаты с надписью «Россия – наш стратегический партнер» – ночью их убрали

фото: Facebook-страница Андрея Смолия В Киеве, 29 января, в среду на нескольких билбордах появились плакаты с надписью «Россия – наш главный стратегический партнер», под которой подписался некий Олег Катющенко.

Об этом сообщили несколько местных жителей в сети Facebook.

Судя по всему, плакаты появились поздно вечером. Около 23:00 сразу несколько человек написали о билбордах.

«Кто мне объяснит, как на это реагировать? (Киев. Метро Житомирская). Я один удивляюсь как такое вообще могло появиться в Украине?» - написал Андрей Джулай.

Еще один житель Киева заметил плакат на Позняках.

«Это Киев. Позняки. Просто сейчас повесили билборд: «Россия – наш главный стратегический партнер», - написал Андрей Смолий.

фото: Facebook-страница Андрея Жулая

Позже стало известно, что несколько местных жителей вызвали полицию, которые в сопровождении КП «Киевреклама» и «Муниципальная охрана» приехали к месту расположения билдбордов. Всего работники КП убрали девять плакатов. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации. В то же время, заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что плакаты поклеили незаконно.

«Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу », - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Как сообщает сайт "Главком", запечатленный на плакате Олег Катющенко является бизнесменом и основателем компании Holly Industrial. Она существует с 2011 года, занимается строительством, восстановлением коттеджей, офисных и исторических зданий.

В социальных сетях сообщают, что Катющенко, во время Революции 2014 года, уехал в Москву. Его жена - Инна Катющенко, генеральный директор компании Edipresse Media (журнал Viva!).

Напомним, белорусский документалист Леонид Канфер снял фильм про Николаев «В нашу гавань заходили корабли», в котором город показан стареющим, разрушающимся и бесперспективным. Пропагандисты РФ его показали в эфире телеканала «Россия 1», придав фильму еще больше негатива.