Исследователи нашли затонувший корабль, который пропал в Бермудском треугольнике почти 100 лет назад

Команда экспертов обнаружила места крушения торгового судна SS Cotopaxi, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1925 году.

Об этом сообщает «Новое время».

Группа подводных исследователей и морских археологов обнаружила корабль примерно в 35 морских милях от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.

29 ноября 1925 года Cotopaxi отправился из Чарльстона, Южная Каролина, в Гавану, Куба, под командованием капитана В. Дж. Мейера с грузом угля и с командой из 32 человек. Судно было официально объявлено утерянным 31 декабря.

Поиски сухогруза начались с того, что морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт связался с британским историком Гаем Уолтерсом, чтобы помочь найти таинственный корабль.

- Уолтерс просмотрел судовые записи в архивах компании Ллойд, которая была страховым брокером для SS Cotopaxi. Там он обнаружил кое-что ранее неизвестное: корабль отправил беспроводные сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как он покинул Чарльстон, - рассказывают авторы открытия.

В этом районе у побережья города Сент-Огастин 35 лет назад уже были найдены обломки неизвестного судна. Тогда эту местность назвали Медвежье крушение и не связали с пропавшим Cotopaxi.

Однако с учетом новой информации ученые вновь вернулись на место кораблекрушения и вместе с дайверами и экспертами из морского музея Сент-Огастин установили, что Медвежье крушение – на самом деле обломки SS Cotopaxi.

«После обсуждения и оценки всех имеющихся доказательств, команда почувствовала уверенность в том, что «Медвежье крушение» действительно является последним местом упокоения потерянного Cotopaxi», - объясняет в своем заявлении телеканал Science Channel, который снимает фильм об этом открытии.

Этой информацией ученые также поделились с Дугласом Майерсом, внуком капитана SS Cotopaxi.

«Майерс согласился, что команда наконец нашла корабль дедушки после того, как тот пропал без вести почти 100 лет назад», - добавили авторы работы.

Напомним, что ранее возле берегов Греции обнаружили корабль, затонувший две тысячи лет назад.