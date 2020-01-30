Помочь странам со «слабой системой здравоохранения»: ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Об этом говорится в заявлении организации, размещенном на ее официальном сайте.

– Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Решение было принято после экстренного совещания руководства организации в Женеве в четверг, 30 января.

– Мы усердно работаем с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно быстрее справиться с этой вспышкой, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом ВОЗ не увидела причин для ввода международных ограничений на путешествия и перевозку товаров. Там отметили, что объявление ЧС связано с желанием помочь странам со «слабой системой здравоохранения». Китай принимает «экстраординарные меры» для борьбы с вирусом, скорость обнаружения вспышки властями страны и их открытость в этом вопросе «впечатляют», заверил Гебрейесус.

Как говорится в заявлении ВОЗ, распространения коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.