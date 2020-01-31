В Румынии произошло землетрясение, небольшие толчки ощущались и в Одесской области

В горах Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла, которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), который распространился на территорию Одесской области без негативных последствий», - говорится в сообщении.

Обращений от граждан в ГосЧС не поступало.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение.