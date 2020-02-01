В Южной Корее мужчина два года кормил застрявшего в стене кота – теперь животное достали

Житель Южной Кореи два года приносил еду и воду застрявшему в стене торгового центра коту, пока его не вызволили спасатели и ветеринары.

Об этом сообщает Daily Mail.

Кот застрял в коммуникациях и не мог оттуда выбраться. Животное начало царапать стену и мяукать. Звуки услышал продавец, который попытался спасти животное. Мужчина снял панель вентиляции, однако отверстие оказалось слишком узким и кот не смог выбраться на свободу.

Продавец обратился к администрации торгового центра, но та оказалась бессильна – кот постоянно перемещался по коммуникациям и определить его точное местонахождение было невозможно. Тогда продавец каждый день начал приносить животному воду и еду.

Спустя два года руководство ТЦ все-таки решило вызволить кота и пригласило профессиональных спасателей. Те начали сверлить стены и потолки, пытаясь найти кота.

Кот испугался громких звуков и забился под потолком. Спасатели смогли его поймать и отдали продавцу, который все это время о нем заботился. Сейчас кот живет у мужчины дома и с ним все в порядке.

Напомним, как в Англии шесть дней пытались спасти «застрявшую» на мосту кошку, а в итоге она спустилась сама и ушла.