В России зафиксировали первых больных коронавирусом – его обнаружили у двух китайцев

В России выявили два первых случая заражения вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.

Об этом сообщает «Медуза».

Состояние двоих заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти России эвакуируют российских граждан из китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии.

Правительство России готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Также будет закрыто авиасоообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу. Новый режим авиасообщения введут с 1 февраля.

Напомним, что ранее в Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом.