В Николаеве на карантин закрыли еще 19 учебных заведений

В Николаеве с 3 февраля из-за карантина прекратится учебный процесс еще в 19 школах.

Об этом сообщили в управлении образования Николаевского городского совета.

«С 3 февраля 2020 года на основании ходатайств руководителей учебных заведений и распоряжения городского головы от 31.01.2020 № 23р приостанавливают образовательный процесс ОУСО №№ 3, 6, 10, 18, 19, 26, 27, 40, 42, 52, 53, 56 , 60, 14 имени Пшеницына Г. А., 17 имени Саражана В. Г., 39 имени Ю. И. Макарова, экономические лицее №№ 1, 2, классический лицей», – говорится в сообщении.

Как известно, с 23 и 30 января на карантине находятся следующие школы Николаева: № 24, 61, 29, 49, 11, 20, 32, 22, гимназии № 2, 41, Академия детского творчества, Юридический лицей, Муниципальный коллегиум имени В.Д. Чайки. С 30 января возобновила образовательный процесс школа №1 имени Олега Ольжича.

С 31 января еще в 20 школах Николаева объявили карантин: №35, 50, 16, 25, 51, 15, 54, 47, 28, 34, 7, 12, 64, 65, 46, 43 имени К.Ф. Ольшанского, №4 имени Б.И. Молчанова, №57 имени Т. Г. Шевченко, гимназия №4, Первая украинская гимназия имени Н. Аркаса.

Всего, по состоянию на 31 января, на карантин закрыли 55 учебных учреждений по всей Николаевской области.