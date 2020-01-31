В Днепре таксисты заставили раздеться и отправили идти домой голым пьяного пассажира, который не смог расплатиться за проезд

В Днепре таксисты проучили нетрезвого пассажира, который не смог расплатиться за проезд. Ему пришлось возвращаться домой на жилмассив Победу пешком и в одних трусах.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Уточняется, что таксист, которому клиент отказался заплатить вызвал подкрепление и коллеги заставили пассажира раздется, сняв процесс на видео. Водители "пожалели" парня и разрешили ему остаться в трусах. После этого такситсы разъехались, прихватив с собой одежду любителя бесплатного проезда. А тому январской ночью пришлось идти домой пешком и голышом.

По дороге ему удалось разжиться сигаретой у сочувствующих из остановившейся рядом с ним машины.

Напомним, в Ровно таксисты заставили пассажира, у которого не было денег на проезд, умыться зеленкой.

Отметим, в российском Хабаровске таксист заставил «умыться» зеленкой молодых людей, которые не смогли заплатить за проезд. Позже этого же таксиста, издевавшегося над пассажирками, также заставили умыться зеленкой.