В российском Новосибирске обрушилась кровля кафе, в котором находилось 190 человек

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Фото: ngs_news
В Новосибирске один человек погиб и четверо пострадали при обрушении кровли кафе.

Об этом пишет Медуза.

Кровля обрушилась в одноэтажном здании, которое было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. Площадь обрушения составила 240 квадратных метров. В МЧС считают причиной происшествия скопление снега.

По информации новосибирского издания НГС, во время обрушения в здании кафе проходила вечеринка. 190 человек, находившихся в внутри, успели эвакуироваться до приезда спасателей, сообщает «Интерфакс».

Фото: ngs_news
Фото: ngs_news
Фото: ngs_news

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Здание кафе принадлежит Сибирскому отделению РАН. Оно числилось неэксплуатируемым, пишет НГС.

Фото: ngs_news
Фото: ngs_news
Фото: ngs_news

Ранее в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивного комплекса, на которой стоял рабочий.

Мила Волкова

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