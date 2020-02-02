На Львовщине водитель, перевозивший яблоки, обнаружил у себя в холодильной камере четырех несовершеннолетних нелегалов без сознания

Во Львовской области обнаружили грузовик, перевозивший четырех нелегалов среди груза яблок.

Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на источник в полиции и начальника управления предотвращения и противодействия контрабанде Галицкой таможни Олега Льва.

Четырех юношей без сознания в грузовике обнаружили около 23:00 1 февраля, когда он сделал вынужденную остановку на АЗС в Гамалиевке возле Львова. Их нашел водитель.

Известно, что грузовой авторефрижератор, где обнаружили нелегальных мигрантов, перевозил яблоки из Македонии в Россию. Он пересек украинскую границу через ООО «Дьяково» на Закарпатье. Водитель авто утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе, но решил открыть двери холодильной камеры, отметив странные звуки, доносившиеся оттуда - и обнаружил внутри четырех молодых ребят в возрасте 16-17 лет.

У двух из них оказались документы граждан Афганистана, еще двое вообще не имеют никаких документов. По данным медиков парни получили сильное переохлаждение. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что по правилам транспортировки яблок в авторефрижераторах, их перевозят при температуре от 2 до 5 градусов тепла, при этом холодильная камера не вентилируется.

Напомним, внутри мебели, которая перевозилась из Мексики в США, обнаружили 11 китайских мигрантов. Они пряталась в комоде,сундуке и стиральной машине, а также других мебельных предметах.