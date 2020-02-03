Франция направит 600 солдат в Сахель для борьбы с исламистами

В рамках кампании по борьбе с исламскими боевиками в Сахели, к югу от африканской пустыни Сахара, Франция усилит свой контингент в регионе на 600 военных.

Как сообщает Reuters, об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли в воскресенье, 2 февраля.

Парли отметила, что большую часть подкрепления направят в район между Мали, Буркина-Фасо и Нигером, тогда как остальные присоединится к так называемым объединенных сил «Сахельськои группы пяти» (обозначает пять стран региона - Мали, Буркина-Фасо , Нигер, Мавритания и Чад).

Напомним, В июне 2019 года на северо-востоке Нигерии боевики-исламисты убили по меньшей мере 25 солдат и несколько мирных жителей.