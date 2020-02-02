«Немного попрыгал на капоте»: В Киеве прохожий разбил припаркованный на тротуаре автомобиль

В Киеве на Печерске мужчина разбил автомобиль, который владелец неправильно припарковал.

Об этом сообщает Типичный Киев.

Так, водитель припарковал свой автомобиль на пешеходном тротуаре вплотную к стене, идущей вдоль Киево-Печерской Лавры, и людям приходилось через проезжую часть обходить машину.

Одному из прохожих это очень не понравилось, поэтому он решил проучить владельца авто: немного попрыгал на капоте, разбил лобовое, избил ногами крылья и отбил правое зеркало.

Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль, перекрывший тротуар, забросали мусором.