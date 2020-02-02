В Виннице отсидевший за убийство на Николаевщине мужчина украл мощи из храма и подарил их своему другу

В Виннице задержали мужчину, которого подозревают в краже мощей Святого Николая из местного храма.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

В субботу, 1 февраля, оперативники задержали 37-летнего ранее судимого за убийство человека, которого подозревают в похищении мощей Св. Николая из Крестовоздвиженского храма. Злоумышленник зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню.

Следователи с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии со статьей 185 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Первомайске полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который пьяным украл из храма старинные книги.