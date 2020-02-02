Авиаслужбы Ирана с самого начала знали, что самолет МАУ сбили ракетами – опубликована аудиозапись

Иранские авиаслужбы с самого начала знали, что пассажирский самолет МАУ был сбит в Тегеране ракетами.

Запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз», который видел и пуск ракет, и взрыв опубликовал «ТСН.Тиждень».

Самолет МАУ взлетел в 6:20 8 января, ровно в это же время садился иранский борт компании «Асеман Эйрлайнз» – рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно за три минуты пилот-иранец увидел ракету.

Диспетчер: - Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо. Диспетчер: - После 6000 футов направление на Парок. Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768. Диспетчер: - Доброе утро, 3768. Диспетчер: - "Асеман" 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110. Пилот EP3768: - Борт 3768, на связи. Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768. Пилот EP3768: - Нет, сэр? Пилот EP3768: - Зона 320, для пролета активная? Диспетчер: - GPS (неразборчиво). Пилот EP3768: - По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть? Диспетчер: - Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где? Пилот EP3768: - Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж. Диспетчер: - Сколько миль? Где? Пилот EP3768: - Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда. Диспетчер: - Ничего об этом нас не информировали. Диспетчер: - Как выглядит? На что похож этот свет? Пилот EP3768: - Это точно свет от ракеты. Диспетчер: - Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет? Пилот EP3768: - Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела. Диспетчер: - Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать. Пилот EP3768: - Хорошо. Становлюсь на курс посадки. Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием. Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием! Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно?! (запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа) Диспетчер: - "Асеман" 3768, 9000 (не четко), курс на посадку. Диспетчер: - "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите? Пилот EP3768: - Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это. Диспетчер: - Мы точно не знаем... Пилот EP3768: - На нашем курсе все нормально? Диспетчер: - Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы. Пилот EP3768: - Дай Боже!"