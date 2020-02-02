Авиаслужбы Ирана с самого начала знали, что самолет МАУ сбили ракетами – опубликована аудиозапись

Иранские авиаслужбы с самого начала знали, что пассажирский самолет МАУ был сбит в Тегеране ракетами.
Запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз», который видел и пуск ракет, и взрыв опубликовал «ТСН.Тиждень».
Самолет МАУ взлетел в 6:20 8 января, ровно в это же время садился иранский борт компании «Асеман Эйрлайнз» – рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно за три минуты пилот-иранец увидел ракету.
Диспетчер: - Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.
Диспетчер: - После 6000 футов направление на Парок.
Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.
Диспетчер: - Доброе утро, 3768.
Диспетчер: - "Асеман" 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.
Пилот EP3768: - Борт 3768, на связи.
Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.
Пилот EP3768: - Нет, сэр?
Пилот EP3768: - Зона 320, для пролета активная?
Диспетчер: - GPS (неразборчиво).
Пилот EP3768: - По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?
Диспетчер: - Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?
Пилот EP3768: - Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.
Диспетчер: - Сколько миль? Где?
Пилот EP3768: - Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.
Диспетчер: - Ничего об этом нас не информировали.
Диспетчер: - Как выглядит? На что похож этот свет?
Пилот EP3768: - Это точно свет от ракеты.
Диспетчер: - Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?
Пилот EP3768: - Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.
Диспетчер: - Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.
Пилот EP3768: - Хорошо. Становлюсь на курс посадки.
Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием.
Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием!
Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно?!
(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)
Диспетчер: - "Асеман" 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.
Диспетчер: - "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?
Пилот EP3768: - Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.
Диспетчер: - Мы точно не знаем...
Пилот EP3768: - На нашем курсе все нормально?
Диспетчер: - Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.
Пилот EP3768: - Дай Боже!"
Как известно, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.