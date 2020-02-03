В Одессе из-за пожара в многоэтажке погибли три человека

В Суворовском районе Одессы 3 февраля произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которой погибли трое людей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Возгорание началось около 4 часов 23 минут в квартире на втором этаже пятиэтажного здания.

«В 4:52 подразделения ГосЧС ликвидировали пожар на площади 15 м квадратных», – добавили спасатели.

Причины пожара выясняются. На месте работала оперативная группа ГУ ГосЧС в Одесской области.

Напомним, что 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

В частности, после пожара в одесском колледже уволили руководителя местной ГСЧС и его заместителя.

Правительственная комиссия 21 декабря назвала причины пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек. По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Также правительственная комиссия рекомендовала ужесточить законодательство относительно пожарной безопасности.