В Николаевской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю девочку, которая исчезла более недели назад

В Еланецком районе Николаевской области полицейские разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю Викторию Шматолоху.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Несовершеннолетняя 24 января ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые средней длины.

Была одета: в черную куртку, темные штаны, черные сапоги. При себе имела черный рюкзак с разноцветными узорами.

«Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, срочно сообщить ее в Еланецкое отделение полиции по адресу: пгт. Еланец, ул. Аграрная, 14 или по телефонам (05159) 9-14-47, 53-13-27, 093-858-68-58, 102», – просят в полиции.

Отметим, что это, судя по всему, не первое исчезновение этой несовершеннолетней - в июне 2019 года ее также разыскивала полиция.