Горсовет Одессы решил снести сгоревший колледж - его конструкции полностью потеряли прочность

Одесский горсовет принял решение демонтировать колледж экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара 4 декабря.

Здание не может быть восстановлено, пишут «Украинские новости».

Такой вывод комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций горсовета озвучил ее глава Александр Иваницкий.

По его словам, здание колледжа, которое является памятником архитектуры, невозможно восстановить. Его конструкции полностью утратили прочность и нуждаются в демонтаже.

Здание было построено по проекту архитекторов Л. М. Чернигова и Я. С. Гольденберга в 1914 году.

Напомним, что 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

В частности, после пожара в одесском колледже уволили руководителя местной ГСЧС и его заместителя.

Правительственная комиссия 21 декабря назвала причины пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек. По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Также правительственная комиссия рекомендовала ужесточить законодательство относительно пожарной безопасности.