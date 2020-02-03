На Николаевщине с 5 февраля испортится погода – обещают сильный снег, гололед и минус 9 градусов

В Николаевской области 5-7 февраля ожидается ухудшение погоды, сильный дождь, снег и гололед.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По прогнозам синоптиков, 5 февраля ожидается сильный дождь, днем с мокрым снегом, ​​местами гололед и налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

6 февраля может пойти сильный снег. Ожидают метели, снежные заносы, местами гололед. На дорогах гололедица, снежный накат. Образование снежного покрова. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью местами порывы 25-28 м/с. Снижение температуры воздуха в течение суток до 1-6 градусов мороза.

7 февраля пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат, снижение температуры воздуха ночью до 4-9 градусов мороза, днем ​​до 1-6 градусов мороза.

Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Информация будет уточняться прогнозами и штормовыми предупреждениями.