На Николаевщине селяне устроили митинг и перекрыли трассу на Одессу, потому что хотят в другую ОТГ

В Николаевской области в поселке Нечаянное 3 февраля местные жители и жители близлежащих сел во время митинга перекрыли дорогу.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 70 человек собрались на митинг, чтобы Даниловскую и Счастливовскую громады из Березанского района присоединили к Нечаянской объединенной территориальной громаде (Николаевский район).

В итоге они вышли на пешеходный переход и стали по нему ходить, тем самым перекрыв трассу М-14 между Николаевом и Одессой. Протестующие возмутились, что к ним не приехало руководство Николаевской области, которое пригласили на эту акцию.

Сейчас полиция общается с протестующими и просит их прекратить перекрывать дорогу.

Напомним, что ранее в Вознесенске местные жители на час перекрывали движение по киевской трассе.