В Николаеве парень вылез из троллейбуса через форточку – якобы он убегал от контролеров

В Николаеве парень вылез из троллейбуса через форточку.

Видео опубликовал паблик «Х*евый Николаев».

«Парень увидел контролёров, которые зашли в троллейбус, не успев выйти, он на ходу троллейбуса вылез через форточку», - отмечено в подписи к видео.

Отметим, что происшествие случилось в троллейбусе №3163, который ходит по маршруту №2. Судя по видео, троллейбус все уже успел остановиться, когда парень вылез наружу.

Напомним, что ранее николаевец поставил под угрозу свою жизнь и проехался на крыше троллейбуса.