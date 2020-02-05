В Харькове госпитализировали студентов из Китая с подозрением на коронавирус

В Харькове из-за подозрений на коронавирус госпитализировали шестерых студентов из Китая.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

Сообщается, что студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Они находятся в специальных боксах, за ними ведется усиленное наблюдение. Также сообщается, что коронавирус у них не подтвердился, однако предполагается, что они могли контактировать с носителями.

По словам медиков, только один из госпитализированных был в Ухане. Большинство из них учатся в ХАИ и живут в общежитиях. Ожидается, что в ближайшее время их выпишут.

Напомним, от коронавируса погибло уже почти 500 человек, 911 заболевших выздоровели.