В Нью-Йорке задержали самолет из-за того, что телохранитель экс-премьера Британии забыл заряженный пистолет в туалете

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон попал в скандал во время перелета из Нью-Йорка в Лондон, после того как один из его охранников оставил заряженный пистолет в туалете самолета.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Daily Mail».

Оружие обнаружил один из пассажиров рейса, после чего передал его бортпроводникам компании Британские авиалинии. Из-за инцидента рейс был задержан в нью-йоркском аэропорту на час. Чтобы успокоить пассажиров, пилот лайнера объявил, что телохранители высокопоставленных лиц имеют право носить оружие на борту, однако один из пассажиров выступил против.

В результате пистолет Glock 17 изъяли с борта самолета. Оружие нашли вместе с паспортом Кэмерона и самого охранника.

- Пистолет просто лежал рядом с раковиной. Этот человек опешил от увиденного. Позже он указал мне на этого телохранителя, когда тот проходил мимо наших рядов. Он был одет по-обычному, что меня удивило – в джинсы и черно-серый полосатый верх, - рассказал один из пассажиров британскому изданию.

В полиции Лондона заявили, что в настоящее время проходит внутреннее расследование этого инцидента, а охранник отстранен от службы.

Напомним, что ранее полиция задержала мариупольца, который с гранатой ехал в николаевский суд.