В Первомайске спасатели потушили пожар в жилом доме

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В Первомайске утром 5 февраля спасатели ликвидировали пожар в доме на улице Восточной.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в службу спасения сообщили в 5:39. По указанному адресу направили два отделения 23-й государственной пожарно-спасательной. На месте происшествия выяснилось, что огонь охватил кухню жилого дома. В 5:48 пожар на площади 30 кв.м локализовали, не допустив распространения огня на весь жилой дом, а в 6:17 – ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее в Николаевской области спасатели потушили три пожара в домах и квартире.

Вадим Богданов

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