Непогода на Николаевщине: Сильный ветер уже повалил несколько деревьев

На протяжении ближайших суток, 5 и 6 февраля, на территории Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в течение суток ожидаются метели, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром местами порывы 25-28 м/с.

«Преступности.НЕТ» отслеживает ситуацию в области.

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22:23 В Viber-группе «ДТП и дороги Николаева» опубликовали еще несколько фото упавших деревьев.

В частности, на проспекте Богоявленском в районе Южном акация упала на автомобиль «Volkswagen».

А на проспекте Центральном в районе Центрального рынка тополь повис над проезжей частью.

22:11 Согласно данным сервиса Ventusky, снег в Николаеве начнется после полуночи и будет идти до утра. Однако осадки будут незначительными. Ближе к утру температура опустится до -1 градуса по Цельсию и будет держаться на протяжении всего дня.

Примечательно, что на севере области сегодня вечером уже шел снег.

22:04 В то же время, по информации «Новости-N», в среду вечером огромный тополь рухнул на проезжую часть и заблокировал движение транспорта по проспекту Мира в районе пересечения с улице Театральной.

«Дерево упало поперек проезжей части, перегородив проспект по всей его ширине, и даже часть тротуара на противоположной стороне улицы. В настоящее время движение по проспекту полностью перекрыто на участке между улицами Генерала Свиридова и Театральной. Полицейские пускают весь транспорт в объезд», – сообщает издание.

Упавшее дерево не только перекрыло дорогу, но и оборвало электрические провода, а также провода контактной сети троллейбусов. На место происшествия прибыли аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевэлектротранса».

21:51 Поднявшийся еще в среду, 5 февраля, ветер свалил несколько деревьев. В частности, по информации ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, спасатели дважды оказывали помощь гражданам в уборке деревьев, которые упали.

«Так, утром, на жилой дом на улице Фартхутдинова в пгт Братское упало аварийное дерево. Чтобы убрать его, понадобилась помощь спасателей 10-й ГПСЧ, бригады по ремонту распорядительных сетей филиала АО «Николаевоблэнерго» Братского района, автовышка АП-18 и привлечение автокрана ЧП «Дубачинский». Вечером, в городе Очаков на улице 8-го Марта дерево упало на автомобиль «FAW». Спасатели 22-й ГПСЧ распили его и убрали», – говорится в сообщении.

21:44 ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области опубликовало карту, на которой зафиксированы места возможных осложнений движения на трассах области в случае сильного снегопада.

Кроме того, опубликованы номера телефонов аварийных службы, по которым можно звонить в случае необходимости. А также адреса мест развертывания стационарных пунктов обогрева в населенных пунктах Николаевской области на зимний период 2019/20 годов.