На Одесчине перевернулся рейсовый автобус – есть пострадавшие

В четверг, 6 февраля, около пяти часов утра на трассе «Одесса – Киев» возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-тю пассажирами перевернулся.

Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.

Напомним, как в Днепропетровской области произошло тройное ДТП с легковушками и автобусом. Тогда один человек погиб, 12 пострадали.