В Николаеве на железнодорожном переезде состав врезался в прицеп фуры – движение транспорта заблокировано

В четверг, 6 февраля, в Николаеве на улице Индустриальная произошло дорожно-транспортное происшествие при участии грузового автомобиля «DAF» с прицепом и состава поезда.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, грузовик двигался по улице Индустриальной, в то время как проезжал грузовой состав – водитель фуры хотел проехать на запрещающий сигнал светофора, но не успел, и состав врезался в прицеп.

В результате аварии прицеп грузовика перевернулся – из него на рельсы и проезжую часть высыпалось зерно. Никто из людей вследствие ДТП не пострадал. На данный момент движение транспорта, в том числе железно-дорожного, на этом участке полностью заблокировано. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, как на Николаевщине зерновоз съехал с дороги и врезался в столб.