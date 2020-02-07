Непогода на Николаевщине: В области остаются обесточенными 11 населенных пунктов

В пятницу, 7 февраля, в Николаеве продолжает сохраняться морозная погода с умеренным ветром.

Об этом сообщают метеослужбы.

Как известно, в Николаевской области с 5 февраля ухудшилась погода, сильный ветер повалил деревья, столбы и другие объекты. Также это привело к обесточиванию ряда населенных пунктов. Из-за прошедшей метели и снижения температуры часть дорог в области покрылись гололедом.

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9:45 В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области сообщили, что за сутки, с 6 на 7 февраля, сотрудники ГСЧС на автомобилях повышенной проходимости патрулировали возможные места заторов на автодорогах области в Баштанском и Херсонском направлениях. Случаев привлечения и предоставления помощи не зафиксировано.

Сейчас проезд во всех направлениях обеспечен, только проблемными участками остаются Вознесенский район - участок от Новоодесского района в город Вознесенск, и Первомайский район - от села Мигия в город Первомайск. Техника и личный состав спасателей находятся в усиленном варианте несения службы и готовы к действиям по назначению в борьбе со стихией и другими чрезвычайными событиями.

9:37 Очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» опубликовали фото трассы Одесса-Николаев. В целом, дорога расчищена, наледи на ней нет.

08:45 В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают, по состоянию на 7 часов утра 7 февраля в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Николаевской области остаются обесточенными 11 населенных пунктов.

Кроме этого в Одесской области без электричества были 100 населенных пунктов, в Херсонской - 40, Днепропетровской - 16, Черновицкой - 11, Запорожской - 9, Кировоградской - 9 и Донецкой - 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, опубликованы номера телефонов аварийных службы, по которым можно звонить в случае необходимости. А также адреса мест развертывания стационарных пунктов обогрева в населенных пунктах Николаевской области на зимний период 2019/20 годов.