На Николаевщине за сутки спасатели ликвидировали пожары в двух частных домах

В Николаевской области за сутки с 6 по 7 февраля произошло два пожара на территории частных домовладений.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай произошел 7 февраля в 1:23. На пункт связи 23-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу улице Грибоедова в Первомайске.

По указанному адресу направлено два отделения подразделения. По прибытию на место установлено, что огнем охвачена крыша дома, и есть угроза распространения пламени на всю площадь здания. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар на площади 50 квадратных метров в 1:37 локализован, а уже в 1:59 полностью ликвидирован, тем самым был спасен дом от полного уничтожения. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Второй случай, произошел в 3:04. По экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре на улице Набережной в селе Баловное Новоодесского района.

К месту происшествия направлены дежурный караул 1-й пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что огнем охвачена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Пожар на площади 20 квадратных метров уже в 3:30 локализовали, а в 3:45 ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС задействовались три единицы техники и 15 человек личного состава. Дополнительно привлекалась следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции.

Напомним, что ранее в Первомайске спасатели потушили пожар в жилом доме.