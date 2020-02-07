На Николаевщине из-за карантина приостановили учебу в 97 школах

В Николаевской области из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановили ​​образовательный процесс в 97 учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Как известно, в Николаеве на карантин закрыты уже все 67 школ.

В области количество закрытых на карантин школ увеличилось до 30.

Баштанская ОТГ: Баштанское УОСО № 1 Березанская ОТГ: Калиновское УОСО (учреждение общего среднего образования) I - III ступеней Березанского поселкового совета; Новобугский район: Новобугская гимназия, Новобугская ООШ I-II ст. № 4, Новобугская ООШ I-III ст. № 7, Новобугская ООШ I-III ст. № 10, Станционный филиаа Новобугской ООШ I-III ст. № 1, Софиевская ООШ I-III ст., Ульяновская ООШ I-II ст.; Коблевская ОТГ: Рыбаковское УОСО I-III ст.; Березанский район: Краснянское УОСО I-III ст., Тузловское УОСО; Галицинивская ОТГ: Галицинивськое УОСО I-III ст.; Арбузинская ОТГ (все школы): 4 учреждения; Березнеговатский район: Березнеговатское УОСО I-III ст., Березнеговатское УОСО I-II ст.№ 1; Березнеговатское УОСО I-II ст.№ 2; Николаевский район: Зеленоярское УОСО I-III ст., Шостаковское УОСО I-III ст., Петровское УОСО I-III ст., Шуринськое УОСО I-III ст. Кирьякивськое УОСО I-III ст.; Очаков (все школы): 3 заведения; Воскресенькая ОТГ: Пересадовское УОСО I-III ст., Калиновское УОСО I-III ст.