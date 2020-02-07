ГБР объявило подозрение двум бывшим высокопоставленным пограничникам из-за депортации Саакашвили в Польшу

Следователи ГБР вручили бывшим высокопоставленным сотрудникам Государтсвенной пограничной службы подозрение в превышении власти или служебных полномочий бывшим при выдворении из Украины политика Михаила Саакашвили.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации ГПСУ и Отдельного отдела Администрации ГПСУ организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года. Их действия квалифицировали по части 2, 3 статьи 27, части 2 статьи 28, части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Также в рамках этого производства ГБР провело обыски в на территории Одесской области и в Киеве.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - центральное управление Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 10 сентября 2017 года экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября 2017 года пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

5 декабря 2017 года в квартиру Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря 2017 года политика задержали и доставили в ИВС.

Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.

А уже в феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу.